МФЦ Подмосковья приглашают студентов вузов и колледжей на летнюю практику

МФЦ Московской области приглашают студентов высших и средних профессиональных образовательных учреждений пройти летнюю практику. Практику в офисах «Мои Документы» могут пройти студенты следующих специальностей: юриспруденция, государственное и муниципальное управление, информационные системы и программирование, право и социальное обеспечение, налоги и налогообложение, банковское дело, экономика и бухгалтерский учет и другие. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

«Практика в МФЦ — это возможность получить ценный опыт в сфере оказания услуг и работы с документами, а также стать частью сплоченной, инициативной команды профессионалов», — подчеркнула директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

Перечень позиций для прохождения летней практики следующий: консультант цифровой зоны МФЦ, системный администратор, экономист, делопроизводитель, юрист и сотрудник зоны ресепшен.

Практику можно пройти в любое, согласованное с официальным планом образовательного учреждения, время. Узнать о возможности, условиях и месте прохождения практики можно по телефонам, указанным в таблице на сайте МФЦ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.