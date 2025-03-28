МФЦ Подмосковья обучают активных долголетов оформлению самозапрета на кредиты

В марте сотрудники подмосковных офисов МФЦ провели информационные лекции для участников программы «Активное долголетие» на тему «Самозапрет на кредиты — защита от мошеннических действий». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

«Количество мошеннических схем постоянно увеличивается, а люди старшего поколения — одна из самых уязвимых категорий населения. Услуга по оформлению самозапрета на кредиты крайне важна. С ее помощью они смогут обезопасить себя от оформления несанкционированных кредитов, что позволит повысить уровень их финансовой защиты», — подчеркнула директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

В ходе мероприятий специалисты МФЦ рассказывают о различных схемах мошенничества и об эффективных методах защиты. Консультируют и помогают установить самозапрет на кредиты и займы через единый портал госуслуг. Участники программы «Активное долголетие» узнают о важных особенностях новой услуги, которые следует учесть при оформлении и снятии самозапрета на кредиты.

Воспользоваться услугой по самозапрету на выдачу кредитов можно на гостевых компьютерах в любом из отделений МФЦ Подмосковья. Адреса и график работы подмосковных многофункциональных центров доступны на карте офисов на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.