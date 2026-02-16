МФЦ Подмосковья объявили график работы на 23 февраля и 8 марта 2026 года

Офисы МФЦ Московской области не будут работать 23 февраля и 8 марта 2026 года. В предпраздничные дни прием посетителей пройдет по обычному графику, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В феврале и марте 2026 года офисы МФЦ Московской области изменят режим работы из-за праздничных дней. Как пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, 23 февраля и 8 марта все офисы МФЦ будут закрыты.

В предпраздничные дни — 22 февраля и 7 марта — МФЦ будут работать по стандартному расписанию. 9 марта прием посетителей организуют только центры с 7-дневной рабочей неделей.

В остальные дни февраля и марта, за исключением праздничных, офисы «Мои Документы» продолжат работу по привычному графику.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.