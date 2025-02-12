МФЦ Подмосковья информирует о режиме работы в феврале и марте

В День защитника Отечества и международный женский день региональные отделения «Мои Документы» будут закрыты. 22 февраля и 7 марта заявители смогут обращаться в многофункциональные центры по обычному графику, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«23 февраля и 8 Марта МФЦ Подмосковья не будут работать. 24 февраля все отделения возобновят свою деятельность в полном объеме. 9 марта откроются только те МФЦ, которые работают по воскресеньям», — сказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

Предварительная запись в офисы «Мои Документы» не обязательна, но МФЦ Подмосковья рекомендует планировать визиты заранее.

Записаться можно любым удобным способом:

через портал госуслуг Московской области;

с помощью цифрового помощника в Telegram

по номеру 122 (доб. 3);

через приложение Добродел

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.