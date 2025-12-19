МФЦ Наро-Фоминска внедрил систему одного окна для ускорения обслуживания жителей

Многофункциональный центр Наро-Фоминска перешел на принцип одного окна, что позволяет жителям быстро получать популярные услуги и консультации в одном месте, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

МФЦ Наро-Фоминска теперь работает по принципу одного окна, что значительно упрощает оформление документов и получение консультаций. В центре доступны 24 окна, где жители могут решить вопросы, связанные с регистрацией в ЕСИА, оформлением прав на недвижимость, пропиской, получением СНИЛС и заменой паспорта РФ.

Также в МФЦ можно подать документы в ЗАГС, получить справку из БТИ или воспользоваться видеосвязью для консультации со специалистом соцзащиты. Современная криптобиокабина позволяет оформить загранпаспорт нового поколения за несколько минут.

Заместитель главы округа Елена Кузнецова отметила, что задача власти — создавать удобства для жителей. Такой подход помогает экономить время и избавляет от необходимости посещать разные ведомства. Сотрудники центра помогают сориентироваться, а современные технологии ускоряют процесс обслуживания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.