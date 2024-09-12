МФЦ Московского региона запускают совместный проект по оказанию электронных услуг

Центры «Мои Документы» Подмосковья и Москвы начали сотрудничество в сфере оказания гражданам электронных государственных услуг. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь в МФЦ Подмосковья можно получить помощь в оформлении услуг на столичном портале. В свою очередь, специалисты многофункциональных центров Москвы помогут подать заявления на портале госуслуг Московской области. Консультации будут предоставляться в цифровых зонах, что обеспечивает удобство и доступность получения госуслуг жителям обоих регионов», — рассказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

В МФЦ Подмосковья оборудовано более 870 рабочих мест в цифровых зонах. Теперь на гостевых компьютерах, помимо бесплатного доступа к региональному и федеральному порталам госуслуг, открыт доступ к столичному порталу mos.ru. Для жителей Москвы будут предоставляться консультации по 20 онлайн-услугам.

Жители Московской области также смогут воспользоваться помощью специалистов столичных офисов «Мои Документы» в зонах электронных услуг для оформления 22 популярных услуг на портале Подмосковья. Среди них — выписка из домовой книги, субсидия на оплату ЖКУ и экстренная социальная помощь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.