МФЦ Котельников наградили знаком отличия

За большой вклад в дело социально-экономического развития городского округа был награжден знаком отличия «За заслуги перед городом Котельники» руководитель МФЦ Евгений Журавлев. Знак вручила заместитель главы городского округа Мария Галузо, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Моя награда является наградой всего коллектива МФЦ. Ведь от профессионализма сотрудников МФЦ зависит качество жизни граждан. Сложно недооценить важность многофункциональных центров в жизни жителей города», — отметил руководитель центра «Мои Документы» Котельников Евгений Журавлев.

В МФЦ Котельников горожане могут оформить документы, связанные с различными сферами жизни. Например:

регистрация и получение паспорта: помощь в обмене или получении нового паспорта гражданина РФ;

социальные услуги: оформление пособий, субсидий и других социальных выплат;

кадастровые и земельные услуги: получение сведений из ЕГРН, регистрация прав на недвижимость;

услуги в сфере здравоохранения: запись к врачам, получение медицинских справок и другой информации;

образование: запись в образовательные и дошкольные учреждения, регистрация на платформе «Моя школа», выпуск «Пушкинской карты» и «Стрелки» учащегося.

Это лишь небольшой перечень услуг, доступных в МФЦ. Каждый житель города может найти решение своих вопросов, независимо от того, связан ли он с личной жизнью, бизнесом или обращениями в органы власти.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что с начала 2024 года в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.