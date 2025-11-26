МФЦ «Дмитровский» победил на конкурсе «Создатели смыслов» в Санкт-Петербурге

Специалисты Дмитровского офиса «Мои документы» заняли 3-е место в межрегиональном патриотическом медиаконкусе «Создатели смыслов» в номинации «Культурный код». Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

«Узнав о конкурсе, без раздумий решили принимать участие. Пришла идея создать фильм об уникальной достопримечательности нашего округа. Конкурс посвящен 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Благодарим организаторов за возможность помнить о подвигах наших героев, это важно! Никто не забыт, ничто не забыто!» — отметила руководитель МФЦ Дмитровского муниципального округа Екатерина Ягодкина.

Для участия в конкурсе специалисты подготовили и сняли видеоролик, запечатлевший Перемиловскую высоту — место тяжелых сражений в период с 27 ноября по 5 декабря 1941 года, где героическими усилиями советских солдат было остановлено продвижение немецкой армии. Сегодня там находится памятник Героям битвы под Москвой.

В создании ролика принимало участие 50 специалистов центра «Мои Документы» Дмитровского муниципального округа.

