Межрегиональный конкурс поэтического творчества прошел в Балашихе

Открытый межрегиональный конкурс поэтического творчества и художественного чтения «Мой край родной» провели в Центре детского и семейного чтения в городском округе Балашиха 23 ноября. Конкурс был приурочен к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Поэтическое состязание проводилось в два этапа: онлайн и очно. В этом году в нем участвовало 175 конкурсантов из 20 регионов России. Победители определялись в двух номинациях «Автор» и «Чтец» для нескольких возрастных групп.

Конкурс проходит с 2010 года для участников любительских творческих объединений и коллективов культурно-досуговых учреждений, школ, лицеев Московской области и других регионов России.

Конкурс организован Некоммерческим проектом «Родное Подмосковье», «Фондом творческого наследия им. Виктора Бокова», Центром детского и семейного чтения МБУК «Централизованная библиотечная система им. Андрея Белого» при поддержке Центра культуры народов России «Государственный Российский Дом народного творчества им. В.Д. Поленова».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.