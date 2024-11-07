Межрегиональному учебному центру ГУФСИН России по Московской области исполнилось 25 лет

Межрегиональный учебный центр ГУФСИН России по Московской области был открыт в 1999 году и в этом году отмечает свое 25-летие, передает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

На сегодняшний день МУЦ является одним из 11 образовательных учреждений в России, которые осуществляют профессиональное обучение и переподготовку сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. Всего за время существования учебного центра в его стенах прошли обучение более 20 тысяч сотрудников пенитенциарного ведомства почти из всех регионов Российской Федерации. Большинство из выпускников МУЦ достигли успехов в профессиональной деятельности, честно и достойно несут свою службу в учреждениях и органах УИС.

«Сегодня мы отмечаем важное событие — 25 лет со дня образования Межрегионального учебного центра ГУФСИН России по Московской области. Это время, полное достижений, реализации поставленных целей и побед. Каждый из вас внес существенный вклад в развитие нашей организации. Я хочу выразить искреннюю благодарность педагогическому коллективу и сотрудникам учреждения за преданность делу, профессионализм и командный дух. Благодаря вашему труду мы смогли достичь значительных результатов. Пусть впереди нас ждут новые свершения, успехи и возможности для роста», — сказала в своей поздравительной речи начальник Учебного центра подполковник внутренней службы Наталья Никифорова.

Основными задачами Учебного центра являются всесторонняя профессиональная подготовка молодых кадров, прибывших на службу в уголовно-исполнительную систему, привитие слушателям нравственных и морально-психологических качеств, необходимых для несения службы в условиях пенитенциарных учреждений.

Для подготовки сотрудников в Учебном центре созданы все необходимые условия: компьютерные и учебные классы, спортзал и спортивные площадки, тир для стрельбы, современное общежитие, столовая и т. д. Библиотечный центр фонда насчитывает 1592 единицы книг, часть из них — специальная литература.

25 лет — это небольшая история, но яркое настоящее, твердая уверенность в завтрашнем дне. Желаем учебному центру дальнейшего процветания, коллективу — здоровья, творческого поиска, перспективных начинаний, успешной реализации самых смелых и инновационных идей, профессионального и творческого долголетия.

Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.