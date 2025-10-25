Межнациональный мир обсудят в рамках форума ОП РФ «Сообщество» в Москве

Форум ОП РФ «Сообщество» пройдет в Москве в национальном центре «Россия» с 31 октября по 1 ноября. В рамках него спикеры в том числе обсудят вопросы укрепления единства многонационального народа России.

Тема форума — «Институты гражданского общества: вчера, сегодня, завтра». Участие бесплатное, но необходимо пройти регистрацию до 27 октября.

В мероприятии примут участие члены ОП РФ, региональных общественных палат, эксперты национальной политики, СМИ, блогеры и руководители домов национальностей. Модератором тематической секции по вопросу сохранения народного единства в условиях санкций и информационных атак станет председатель Комиссии ОП РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Владимир Зорин.

Спикеры обсудят исторический опыт России по сбережению народов, повышению роли гражданского общества и народной дипломатии в условиях информационной и санкционной атаки коллективного Запада. Вопросы укрепления единства многонационального народа России особенно важны на фоне этого давления. Участники круглого стола предложат меры по укреплению этнокультурного суверенитета России, а также обсудят вопросы сохранения традиций и укрепления единства российской нации.

«Мы живем в уникальной стране с богатейшим многообразием культур и религиозных традиций. Увы, история и современность знает множество случаев, когда различия становятся источником раздоров, и очень важно менять ситуацию в обратную сторону. Задача ежегодных форумов — строить гражданское общество как общество солидарности, взаимопомощи и уважения», — сказал Владимир Зорин.

Он добавил, что участвующие в мероприятии представители разных сфер объединяют силы ради общих целей, сверяют вектор своей работы, чтобы продолжать менять общество в лучшую сторону.

По данным организаторов, возрастает интерес к изучению и тиражированию лучших практик в сфере национальных отношений, работе по ресурсному обеспечению этнокультурного сектора, совершенствованию инфраструктуры его деятельности. Тема сохранения межнационального и межконфессионального мира и согласия внутри страны связана с задачей консолидации всего общества в условиях СВО.

В 2025 году Общественная палата России отмечает свое 20-летие. Форум «Сообщество» — ключевое событие юбилейного года. Оно проводится ОП РФ ежегодно, начиная с 2015 года. С текущей программой мероприятия и составом спикеров можно ознакомиться на сайте.

