Межмуниципальный форум предпринимателей пройдет в Лотошине 17 октября

Фото - © Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

сегодня в 18:13

17 октября 2024 года в культурно-спортивном центре «Лотошино» по адресу: Лотошино, ул. Центральная, 22 состоится межмуниципальный форум «Лотошино 2025: Импульс для развития удаленных территорий Подмосковья», сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Мероприятие проводится при участии министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Организаторы: аппарат уполномоченного по правам предпринимателя в Московской области, администрация городского округа Лотошино.

В рамках мероприятия будет организована работа секций:

Региональные меры поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе, в отдаленных городских округах;

Региональные меры поддержки сельхозпроизводителей.

Для регистрации на мероприятие нужно направить заявку по ссылке.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.