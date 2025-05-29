Международный женский форум соберет тысячи участниц в Екатеринбурге

Третий Международный женский форум «Согласие. Единство» пройдет в Екатеринбурге с 30 мая по 1 июня. В мероприятии примут участие более 10 тысяч человек из 22 стран, включая Испанию, Казахстан, Бразилию, Таджикистан, Киргизию, Шри-Ланку, Египет и Беларусь, сообщает «ФедералПресс» .

Программа форума включает более 30 секций, посвященных вопросам демографии, женского здоровья, поддержки многодетных семей и развитию женского предпринимательства. Также планируется обсуждение роли женщин в общественной, социальной и политической сферах.

Модератором пленарной сессии «Женская сила созидания. Путь к победе и миру» выступит телеведущий Дмитрий Губерниев. Среди спикеров заявлены председатель организации «Союз женщин России» Мария Ситтель, президент Арабского союза женщин-инвесторов Хода Галал Ясса и посол Шри-Ланки в России Шобини Гунасекера.

Форум проходит при поддержке Шанхайской организации сотрудничества. В рамках форума запланированы Дни Вьетнама, в ходе которых будет представлена культура и история этой страны.