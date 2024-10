Международный логистический хаб в Подмосковье развивает электронную торговлю

CRK Terminal (China-Russia- Kazakhstan Terminal) — это трехсторонний проект Подмосковья совместно с Китаем и Казахстаном по развитию транспортного маршрута и инфраструктуры в рамках продвижения и углубления китайско-казахстанско-российского торгового сотрудничества. Логистика проекта проходит по маршруту Сиань-Достык/Алтынколь-Селятино. Ключевым объектом этого проекта в России является ТЛЦ «Селятино».

«Только в апреле этого года мы отправили первый контейнер по маршруту Селятино — Сиань. В июне уже состоялась первая отправка в составе смешанных поездов. Сейчас планируется отправка первого цельного экспортного экспресса. Параллельно ведутся работы по развитию инфраструктуры площадки ТЛЦ «Селятино», расширение которой позволит значительно увеличить объемы экспорта продукции в КНР. Инвестиции в проект оцениваются в 6 млрд рублей. Соглашение о развитии E-Commerce направлено на цифровизацию логистических процессов работы ТЛЦ в рамках единой цифровой платформы, а также интеграцию этой платформы с маркетплейсами. Это позволит сократить сроки доставки товаров по маршруту Селятино-Сиань до 10 дней», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Проект CRK Terminal реализуется компаниями АО «KTZ Ехpress» (Казахстан), Xi’an Free Trade Port Construction and Operation Co., LTD (Китай) и АО «Славтранс-Сервис» (Россия). В рамках проекта на базе ТЛЦ «Селятино» создается дополнительная транспортно-логистическая инфраструктура.

Проект направлен на развитие экспорта потребительских товаров (FMCG) и продукции агропромышленного комплекса. Вывод CRK Terminal на полную мощность позволит Московской области через Селятино отправлять до 40% всего объема экспорта АПК.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.