Международный форум #МЫВМЕСТЕ пройдет в Москве

С 5 по 7 декабря в Москве состоится Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Основная идея форума в 2024 году — »#МЫВМЕСТЕ отвечаем на вызовы времени». Участниками станут лидеры социальных проектов, руководители благотворительных фондов, добровольцы и наставники, организаторы волонтёрского движения, участники СВО. В рамках форума пройдет награждение победителей Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, передает пресс-служба организаторов.

В форуме примут участие лидеры и активисты волонтерских организаций, фондов и социально ориентированных НКО, добровольцы, оказывающие помощь в Белгородской, Курской, Брянской областях, и участники гуманитарных миссий, финалисты Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, семьи — участники программы «Родные-любимые», дети — участники и активисты «Движения Первых», сотрудники вузов и школ, вошедшие в программу «Обучение служением», представители бизнес-сообщества, корпоративные волонтеры, социальные предприниматели и другие.

«Добровольчество в России — важная объединяющая сила нашего общества. На форуме #МЫВМЕСТЕ, одном из самых масштабных событий Росмолодежи, мы ежегодно собираем более 10 тыс. участников от Дании до Ботсваны. В этом году мы примем 20 тыс. неравнодушных людей со всей России и из 40 стран мира. Самоотверженный вклад каждого волонтера сложно переоценить — это отмечает наш Президент Владимир Путин. На форуме каждый может совершить добрые дела „здесь и сейчас“, встретить единомышленников, предложить свой проект, который войдет в сборник 100 лучших инициатив для развития гражданского общества в России и мире», — отметил руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров.

Также на форуме традиционно пройдет награждение победителей Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, которую несколько лет подряд вручает Президент России Владимир Путин. Торжественная церемония награждения состоится в День добровольца 5 декабря. Премия запустит тематический день по всей России.

«Главное событие форума — награждение Премией #МЫВМЕСТЕ лучших социальных проектов этого года. Премия пройдет в четвертый раз и соберет сообщество самых неравнодушных жителей страны и представителей иностранных государств. В общей сложности было зарегистрировано более 49 тысяч заявок на участие из 89 регионов РФ и 142 стран. Большое внимание в Год семьи — семейным проектам, которых подано свыше 4800 из разных уголков страны», — сказал председатель комитета Госдумы по молодежной политике, председатель Совета Ассоциации Добро.рф Артем Метелев.

На сессиях деловой программы обсудят актуальные вопросы волонтерства и поддержки во время специальной военной операции, помощи семьям военнослужащих и жителям приграничных территорий.

«Так, на одной из панельных дискуссий обсудят тему помощи Курской, Брянской и Белгородской областям. Впервые в формате ток-шоу расскажут о российских ценностях, общем культурном коде и роли духовного наследия. Отдельное внимание будет уделено повестке семьи, помощи и поддержке. По традиции, на форуме начнется Всероссийская акция „Елка желаний“, и любой желающий сможет исполнить детскую мечту. Добровольчество многогранно, мы постарались объединить самые разные направления и сделать программу, которая будет полезна и интересна всем. Уверены, что на форуме #МЫВМЕСТЕ каждый найдёт для себя события по душе», — добавила директор Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ Юлия Устинова.

Подробнее о форуме #МЫВМЕСТЕ и его программе можно узнать на сайте Форум.мывместе.рф