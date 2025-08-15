сегодня в 13:38

Международный форум «Города-побратимы и партнеры» проходит в Нижнем Новгороде

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале рассказал о старте международного форума «Города-побратимы и партнеры», сообщает ИА «Время Н» .

По его словам, это уникальная площадка для обмена опытом и идеями, которая объединит свыше 20 городов-побратимов и 6 городов-партнеров Нижнего Новгорода.

«В любой точке земного шара представителей разных национальностей заботит устойчивая экономика, развитие образования, культуры, спорта, благоустройство, работа социальных институтов. Все это мы обсудим в рамках форума», — добавил Шалабаев.

Предложения, выдвинутые представителями Сухума, Минска, Витебска, Кермана, Бендер, Нови Сада, Восточного Сараева, станут фундаментом для разработки новых инициатив, заключил глава города.