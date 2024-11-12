Международный форум Арктика пройдет 12–13 декабря в Санкт-Петербурге

XIV Международный форум Арктика: настоящее и будущее имени А. Н. Чилингарова. Организатор Форума — МОО «Ассоциация полярников» пройдет 12–13 декабря в Санкт-Петербурге. Мероприятие проводят при поддержке Совета Федерации и Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, Государственного совета Российской Федерации, Государственной комиссии по развитию Арктики, Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, профильных министерств и ведомств, сообщили организаторы форума.

Форум ежегодно подводит итоги арктической повестки и объединяет представителей органов власти, делового сообщества, научно-образовательных и некоммерческих организаций, СМИ для участия в определении ключевых направлений социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации (далее — АЗРФ) и формировании решений по актуальным вопросам, стоящим в Арктике. В мероприятии примут участие более 2000 человек из России и иностранных государств.

Деловая программа Форума ориентирована на содействие реализации национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года в АЗРФ.

Главной темой Форума станет «Человекоцентричная Арктика как приоритет» — обеспечение устойчивого развития АЗРФ с фокусом на реализацию потребностей человека как движущей силы экономического роста и на вовлечение жителей всей страны в освоение макрорегиона.

В поддержку решения задачи Форума на выставочной экспозиции будут представлены проекты регионов и разработки предприятий, направленные на реализацию экономического потенциала и повышение качества жизни населения.

Молодежной площадкой Форума станет просветительский, профориентационный проект «Встреча поколений», реализуемый Международным гуманитарно-просветительским центром «Полюса Земли» МОО «Ассоциация полярников» и поддержанный Президентом Российской Федерации В. В. Путиным.

В рамках мероприятия пройдет один из этапов проекта, в нем примут участие 800 школьников. Одним из результатов работы Форума станет проект Резолюции с инициативами участников. Итоговая Резолюция, после дополнения в субъектах РФ, будет направлена в федеральные орган власти.