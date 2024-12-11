Международный фестиваль студенческого предпринимательства пройдет зимой в Москве

В спортивном комплексе «ВТБ Арена» 24 января 2025 года состоится пятый Московский международный фестиваль студенческого предпринимательства «Студфест», сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Мероприятие интересно разработчикам инновационных продуктов и тем, кто планируется строить карьеру в высокотехнологичных компаниях.

Программа состоит из двух направлений: «Я создаю бизнес» и «Я строю карьеру». В рамках первого блока состоится традиционный конкурс технологических и наукоемких проектов. Прием заявок на участие уже стартовал и завершится 10 января.

Участникам предстоит пройти несколько этапов отбора — от презентации команды до защиты бизнес-модели. Авторов 50 лучших решений ждет приглашение на консультации в «Академию инноваторов», чтобы они могли подготовиться к выходу на рынок. Самые интересные и перспективные разработки представят на главной сцене фестиваля.

Участники второго трека посоревнуются за возможность стажироваться в крупных отраслевых компаниях столицы. Для этого им нужно будет, в частности, ответить на вопросы онлайн-тестирования, выполнить задания потенциальных работодателей и пройти собеседование. Всего предусмотрено 50 мест.

Кроме того, в рамках фестиваля будут выступать эксперты, пройдут встречи начинающих предпринимателей с инвесторами и интеллектуальные игры.

На «Студфест» приглашаются участники в возрасте от 14 до 35 лет — российских и иностранных студентов вузов и колледжей, выпускников и молодых специалистов. В прошлый раз событие объединило 10 тысяч человек.

Подать заявку и пройти тестирование, чтобы попасть на стажировку и познакомиться с требованиями к технологическому проекту, можно на сайте мероприятия.