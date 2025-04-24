Международные «Чистые игры» впервые пройдут в Солнечногорске в субботу

В Солнечногорске впервые проведут Международную экологическую акцию «Чистые игры». Это командные соревнования по сбору отходов. Победителей наградят специальными призами. Игры состоятся во Всероссийский субботник, 26 апреля, старт в 9:30, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Участникам предстоит собрать как можно больше мусора на территории. Важно, что отходы будут разделять по фракциям: пластик, стекло, металл и смешанные. Потом им дадут «вторую жизнь» на переработке.

Победит команда, которая собрала и отсортировала наибольший объём. Для интереса предусмотрены дополнительные задания.

Стать участником может каждый. Для этого нужно до 15:00 25 апреля зарегистрироваться по ссылке: https://clck.ru/3LdF2S.

«Чистые игры» объединяют 39 стран и более 730 городов по всему миру. Они привлекают самую широкую аудиторию, а за счёт игрового характера люди собирают больше отходов и весело проводят время. К тому же, это интересный и новый для округа формат экологического воспитания», — рассказала начальник отдела молодёжной политики администрации г. о. Солнечногорск Марина Гасымова.

Центральной локацией в Солнечногорске станет Парк Победы в микрорайоне Рекинцо-2.

Помимо этого, в каждом территориальном отделе определены главные площадки «Чистых игр» и субботников. Для участия можно выбрать любую удобную:

пгт Андреевка, озеро Родниковое;

д. Головково, сквер;

мкр. Миронцево, Дом культуры;

д. Кривцово, центральная площадь;

д. Пешки, Дом культуры;

п. Поварово, мкр. Поваровка, д. 23, ДК «Геофизик»;

п. Ржаки, Ржавская школа.

Также в округе Всероссийский субботник проведут на объектах торговли, общественного питания, бытовых услуг, промышленного производства и коммунального хозяйства, в многоквартирных домах, скверах и парках, на обелисках и памятниках, дорогах и тротуарах.

Для этого заготовлены 30 тысяч мусорных пакетов, перчатки, грабли, лопаты и другой инвентарь. На местах установят дополнительные контейнеры для сбора отходов.