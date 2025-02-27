Международная выставка ткани и выставка домашнего текстиля пройдут в Москве в марте

С 12 по 14 марта в Москве пройдет 17-я международная выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань-2025.Весна» и 3-я Международная выставка домашнего текстиля и интерьерных решений «Textile&Home», которые входят в трехдневную деловую программу «Российской недели текстильной и легкой промышленности». Об этом сообщает пресс-служба Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга России.

Выставка пройдет в выставочном комплексе «Тимирязев Центр», старт 12 марта.

Выставки традиционно проводятся при поддержке министерства промышленности и торговли РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей и Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности (СОЮЗЛЕГПРОМ).

В рамках мероприятий предусмотрена деловая программа с актуальными отраслевыми темами, среди которых вопросы трендообразования в моде и текстильном дизайне, цифровая печать, развитие швейного производства, способы продвижения бренда и общие тенденции развития отрасли. Также запланировано проведение кейс-сессий, паблик-токов, мастер-классов, лекций и практикумов, в ходе которых отраслевые эксперты поделятся опытом и смогут обсудить с участниками актуальные вопросы развития отрасли и найти пути их решения.

В выставках примут участие более 800 компаний из 12 стран мира, ожидается не менее 20 тыс. профессиональных посетителей.

К участию приглашаются представители органов исполнительной власти субъектов РФ.

Посещение выставок и мероприятий Российской недели текстильной и легкой промышленности бесплатно при условии обязательной регистрации. Подробная информация и регистрация — на сайтах: https://intertkan.ru/ и https://thexpo.ru/.