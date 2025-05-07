Международная акция «Сад памяти» состоялась в Волоколамске

В знак памяти о солдатах, погибших в Великую Отечественную войну на волоколамской земле, волонтеры и студенты, депутаты окружного Совета депутатов, работники коммунальных служб и неравнодушные жители высадили живую изгородь из каштанов на воинском мемориальном кладбище города. В мероприятии приняли участие более 60 человек

«Сад памяти символизирует жизнь, которую подарили нам наши героические предки. Благодаря им, защитившим свое Отечество, мы можем растить детей и внуков, учиться и трудиться. Всем этим они пожертвовали ради мира для нас», — отметил первый заместитель главы Волоколамского округа Сергей Шорников.

В преддверии великого Дня Победы волоколамцы присоединились к всероссийской акции «Вахта Памяти» — 5 мая торжественные митинги и возложение цветов прошли на 17 военных памятниках. «Наша земля бережно хранит память о героизме советских солдат», — отметила глава округа Наталья Козлова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.