Международная акция «Сад памяти» прошла в Электростали

Ежегодно, 22 июня, жители России отмечают День памяти и скорби. Именно в этот день в 1941 году нацистская Германия напала на СССР, положив начало Великой Отечественной войне. Сегодня эта дата остается напоминанием о том, какой ценой досталась великая Победа.

Сотрудники инспекции почтили память о погибших у мемориала, посвященному светлой памяти воинов — сотрудников Электростальской милиции, ушедших на фронт и павших в годы Великой Отечественной войны.

Участники мероприятия высадили туи и почтили память всех, кто не дожил до дня Победы в Великой Отечественной войне минутой молчания.

«Сад памяти» — международная акция, цель которой высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.