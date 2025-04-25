Международная акция «Диктант Победы» в седьмой раз прошла в Ступино

Ежегодный исторический диктант проводится с 2019 года по инициативе «Единой России». В год 80-летия Великой Победы и Год защитника Отечества диктант приобрел особое значение.

Центральной площадкой в Ступино традиционно стал историко-краеведческий музей.

«Диктант Победы» написали глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских, председатель Совета депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Сухачев, председатель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Милько, депутаты, активисты «Единой России», ветераны труда, молодогвардейцы, общественники, школьники.

Особенностью «Диктанта Победы — 2025» стали задания, посвящённые специальной военной операции. Это позволило объединить подвиги героев прошлого и мужество современных защитников Отечества. Были и вопросы, посвященные городам трудовой доблести.

«По традиции с 2019 года вместе с коллегами пишем „Диктант Победы“. Делаем мы это в память о героях, которые защищали наше государство в Великую Отечественную войну, и тех, кто отстаивает сегодня Россию в зоне проведения спецоперации. 2025 год объявлен президентом Годом защитника Отечества. Сегодня мы вспоминаем историю, какие события и трудности были во время войны. Вопросы — сложные, объемные, затрагивающие различные исторические аспекты», — отметил Сергей Мужальских.

«Это важная патриотическая акция, нацеленная на сохранение знаний нашей истории. Важно помнить о героизме наших дедов и прадедов, которые завоевали победу в Великой Отечественной войне», — сказал Александр Сухачев.

«Диктант Победы» в округе также написали в 19 школах и на трех площадках в силовых структурах. В акции приняло участие свыше 600 ступинцев.

Желающие смогут ознакомиться с результатами «Диктанта Победы» на официальном сайте диктантпобеды.рф.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.

