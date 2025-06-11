Метеозависимым порекомендовали отдохнуть в праздники без алкоголя

Мощные магнитные ожидаются уже в четверг и могут достигнуть пика в субботу, сообщает Telegram-канал «360».

Однако ученые призывают не поддаваться панике. Анатолий Петрукович, директор Института космических исследований РАН, заверил, что в ближайшие три дня серьезных геомагнитных возмущений не прогнозируется.

Несмотря на оптимистичные прогнозы ученых, врачи рекомендуют проявлять осторожность. Кардиолог Андрей Кондрахин советует метеозависимым людям пересмотреть свои планы на эти дни. Главные рекомендации — увеличить потребление воды, полностью исключить алкоголь и кофе, снизить физические и эмоциональные нагрузки.

«В периоды возможных магнитных бурь лучше позволить себе больше отдыхать и избегать стрессовых ситуаций», — отмечает специалист.

Особое внимание стоит уделить людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями — им рекомендуется иметь под рукой необходимые лекарства и внимательно следить за своим состоянием. Врачи также советуют перенести важные встречи и принятие ответственных решений на более благоприятный период.