Метеоспутник «Электро-Л» № 5 из Химок доставлен на Байконур для запуска

Метеоспутник «Электро-Л» № 5, созданный на территории научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина в Химках, прибыл на космодром Байконур для подготовки к запуску в декабре. Аппарат обеспечит круглосуточный мониторинг погодных условий, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Метеоспутник «Электро-Л» № 5 был разработан в Химках и доставлен на Байконур, где специалисты проведут финальную проверку, заправят топливом и выполнят стыковку с разгонным блоком и ракетой-носителем «Протон-М». Каждый этап подготовки считается критически важным для успешного старта.

После запуска аппарат будет обеспечивать регулярный мониторинг погодных условий с периодичностью от 15 до 30 минут. Спутник продолжит работу гидрометеорологической космической системы «Электро» и позволит оперативно выявлять чрезвычайные ситуации.

Передаваемые спутником данные помогут специалистам создавать более точные прогнозы погоды, что особенно важно для сельского хозяйства, авиации, судоходства и других отраслей. Кроме того, аппарат внесет вклад в работу международной поисково-спасательной системы Коспас-Сарсат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.