Метеорологи объяснили, почему в Петербурге часто дует ветер

Петербург не самый ветреный город России, однако регулярно оказывается под влиянием атлантических циклонов. Из-за этого ветер ощущается часто и порой достигает штормовых значений, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Преподаватель кафедры метеопрогнозов РГГМУ Татьяна Шишкина пояснила, что на город влияют Финский залив и Ладожское озеро. Залив создает «ветровой коридор», усиливающий западные потоки, а циклоны проходят здесь чаще, чем в Москве.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов отметил: «Основное движение циклонов с Атлантики, включая Англию, Балтийское море, задевает наш город постоянно, вот так у нас атмосфера устроена».

При этом по среднегодовой скорости ветра Петербург уступает Анадырю и Норильску. В 1970-х показатель едва превышал 5 м/с, сейчас — до 10 м/с. Плотная застройка снижает ветровую нагрузку: в городе фиксируют около 28 дней в году с ветром свыше 15 м/с, тогда как в Выборге — 64, в Озерках — 77.

Ведущий научный сотрудник ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» Наталья Коршунова подчеркнула, что новые кварталы могут создавать «турбулентные трубы». Дамба защищает от наводнений, но не ослабляет ветер.

По словам Шишкиной, из-за изменения климата через город стало проходить больше штормовых циклонов, а самые ветреные месяцы — осень и начало зимы. Летом циклоны смещаются севернее, и погода становится спокойнее.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.