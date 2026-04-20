Метеоролог пообещал ямальцам теплое начало лета

Июнь и июль в ЯНАО будут на градус теплее нормы, но осадков будет больше

Начало лета 2026 года в Ямало-Ненецком автономном округе будет теплее нормы примерно на один градус, при этом ожидаются обильные осадки, сообщает «Север-Пресс» .

Начальник окружного ЦГМС Артем Кошкин рассказал, что июнь и июль окажутся теплее средних многолетних значений, а август будет близок к норме.

«Июнь выше нормы на один градус. Ожидается +8…+13, осадки выше нормы. Июль тоже на градус теплее, чем обычно. Август около нормы», — уточнил метеоролог в пресс-центре «Север-Пресса».

По словам специалиста, к концу недели в округе потеплеет до +2…+4 градусов. В конце месяца ночные температуры составят от -2 до -14. В мае погода ожидается в пределах среднемноголетних значений — от -3 до +3 градусов днем.

Кошкин также отметил, что ледоход на Оби в районе Салехарда пройдет в привычные сроки. Вскрытие льда прогнозируется в традиционную ежегодную дату.

