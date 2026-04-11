Метеор в раскаленной плазме: чем был опасен первый полет человека в космос

Эксперт Мясницкий: первый полет в космос был осложнен задачей возвращения

Процесс возвращения первого космонавта на Землю представлял собой не менее сложную астрономическую и физическую задачу, чем сам запуск тяжелого аппарата на околоземную орбиту. Об этом РИАМО сообщил репетитор по физике и астрономии Олег Мясницкий.

Чтобы плавно сойти с орбиты, космическому кораблю необходимо было точно погасить огромную кинетическую скорость с помощью специальной тормозной двигательной установки.

«Если бы тормозной импульс оказался хотя бы немного недостаточным, аппарат остался бы вращаться вокруг планеты, пока сопротивление разреженной экзосферы не привело бы к фатальному падению. Во время входа в самые плотные слои атмосферы спускаемая капсула неизбежно столкнулась с колоссальными аэродинамическими нагрузками и критическими температурными значениями, превышающими 2000 градусов Цельсия из-за сильнейшего трения об атмосферные газы», — сказал Мясницкий.

По словам эксперта, капсула на время превратилась в пылающий искусственный метеор, окруженный плотным облаком раскаленной плазмы.

«Успешное приземление доказало абсолютную инженерную точность всех баллистических расчетов», — заключил Мясницкий.

12 апреля будет отмечаться День космонавтики. Это будет 65-я годовщина первого полета человека в космос — Юрия Гагарина.

