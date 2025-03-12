Металлургов Подмосковья приглашают на выставку технологий утилизации металлов

С 16 по 18 апреля в Москве пройдет 20-й международный форум «Лом черных и цветных металлов» и выставка технологий вторичной переработки, утилизации и вторсырья Moscow International Recycling Expo 2025. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Мероприятие ожидает более 1000 участников, включая лидеров отрасли, профильные ассоциации, представителей органов власти и ведущих мировых экспертов в сфере аналитики, технологий, логистики и финансов. Форум предоставит платформу для обсуждения актуальных вопросов, касающихся национальных индексов на лом, металлы и металлопродукцию, регулирования и состояния рынка лома черных, цветных и драгоценных металлов. Участники рассмотрят предложения отраслевого сообщества и органов власти по повышению эффективности работы, финансовые инструменты, налоговое законодательство и другие важные темы.

Кроме того, в рамках форума запланирован семинар для бухгалтеров, финансовых директоров и юристов, на котором будет представлена информация о налогообложении при реализации лома и отходов черных и цветных металлов. В качестве спикеров выступят действующие специалисты из Министерства финансов России и Федеральной налоговой службы.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что ознакомиться с полной программой мероприятия можно на сайте международного выставочного проекта «MIR-EXPO».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.