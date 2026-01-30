Метафора забвения: почему пыль способна вызывать сексуальное возбуждение

Сексуальное возбуждение может быть «заякорено» на абсолютно любом объекте, и пыль — не исключение. Ключ к пониманию фетиша на пыль лежит в механизме импринтинга — случайной, но прочной связи, возникшей в момент сильного психоэмоционального или первого сексуального переживания. Об этом сообщила РИАМО психолог Алена Иванова.

Ранее в интернете появилось видео, в котором девушка рассказывала о том, что при попытке продать журнальный столик ей написал мужчина с фетишем на пыль. Он предлагал завысить стоимость в несколько раз за то, чтобы продавец не протирала столик в течение нескольких дней.

«Возможно, момент сильного психоэмоционального или первого сексуального переживания произошел в специфической обстановке: на чердаке, в старой библиотеке, в заброшенном доме. Психика связала пиковое возбуждение с сопутствующим сенсорным стимулом — видом, запахом или ощущением пыли», — сказала психолог.

Далее, по словам эксперта, включается символизм. Пыль — это метафора времени, забвения, чего-то оставленного и скрытого. Для человека с таким фетишем возбуждение может быть связано с идеей прикосновения к чему-то запретному, «грязному», с нарушением покоя прошлого. Это может быть игра во власть и контроль: он может оставить пыль нетронутой, может стереть ее, может взаимодействовать с ней по своему желанию.

«Для психики это абсолютно надежный, контролируемый триггер. Он не предаст и не откажет. Пока это не причиняет страдания самому человеку, не вредит другим и остается в рамках согласия, если вовлекается партнер, это лишь одна из бесчисленных вариаций человеческой сексуальности, а не патология», — отметила Иванова.

