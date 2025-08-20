Место жительства и возраст: как отцу получить статус многодетного

Эксперт-юрист Нина Бехтина заявила, что отцы, живущие с детьми, далеко не всегда могут получить статус многодетности. Необходимо соблюсти множество факторов, сообщает RuNews24.ru .

«Статус многодетного отца зависит не только от количества детей, но и от их места жительства, возраста, формы обучения и правового статуса (например, эмансипации или усыновления). Чтобы избежать отказа, нужно проверить: регистрацию детей по месту жительства», — сказала юрист.

По ее словам, большое значение имеют и документы об очном обучении ребенка и наличие свидетельства о рождении.

Если дети зарегистрированы или проживают с матерью или иными членами семьи, получить статус не удастся. То же касается и детей старше 18 лет, обучающихся заочно или уже закончивших учебу.

По отношению к детям, находящимся под опекой других людей или усыновленных, действует стать 137 Семейного кодекса РФ: в этом случае родной отец тоже считаться многодетным не может.