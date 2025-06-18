Место для нетворкинга, дискуссий и решения задач: как работает «Авито Бизнес 360»

В материале РИАМО рассказываем о новом пространстве «Авито Бизнес 360» и о работе кафе на площадке ПМЭФ-2025.

На площадке ПМЭФ-2025 все четыре дня работает кафе «Авито Бизнес 360». Это место, где не просто можно подкрепиться, но и пообщаться с экспертами, провести нетворкинг, найти единомышленников. Тут проводят паблик-токи и обеденные happy hours — атмосфера максимально дружелюбная и комфортная, так что даже начинающий предприниматель не растеряется и найдет вдохновение.

Основной принцип проекта — отсутствие внутренних и внешних барьеров и обзор на 360 градусов. В кафе посетители смогут найти чаи от Art of Tea, кофе от Most Coffee Roasters, напитки от ЭКОНАД и Lapochka, батончики Biotok и мебель от Eburet.

Что такое «Авито Бизнес 360»

О новом цифровом пространстве для бизнеса «Авито Бизнес 360»во время паблик-тока рассказал директор бизнес-направления Илья Дудковский. Новый сервис помогает малому и среднему бизнесу решать свои задачи.

«Идея в том, чтобы создать максимально удобный сервис для работы предпринимателей, чтобы в одном месте можно было найти и профессиональное оборудование, и заказать услуги, найти помещение для аренды, сотрудников, партнеров и даже готовый бизнес. Это площадка, где можно решить все в одном окне, не занимаясь долгими поисками», — говорит Дудковский.

В пространстве собрано более 70 миллионов предложений и 450 тысяч поставщиков по всей России. Ожидается, что к предстоящему осеннему бизнес-сезону количестве ежедневных посетителей «Авито Бизнес 360» составит более 400 тысяч.

Более того, на сервисе «Авито Бизнес 360» можно найти рекомендации для бизнеса, по набору персонала, коммуникации, развитию и продвижению.

Об особенностях бизнеса по-итальянски во время паблик-тока рассказал ресторатор, бренд-шеф ресторанов Sea, Signora, Saviv, Antonio Fresa Group Антонио Фреза. Он поделился опытом поиска сотрудников и оборудования на площадке «Авито Бизнес 360» и высоко оценил сервис, отметив его простоту и количество возможностей для бизнеса.

Чем полезен сервис «Авито Бизнес 360»

Илья Дудковский отметил, что сервис значительно упрощает поиск поставщиков и помогает получить все коммерческие предложения в одном документе.

«Так предпринимателю гораздо проще ориентироваться, искать надежных партнеров, быстрее принимать решения и в конечном итоге стабильно развивать свое дело», — говорит Илья.

Интересно, что на платформе «Авито» в прошлом году, например, продали целый футбольный клуб, а масштабы сделок могут варьироваться от мини-ферм за 100 тысяч рублей до отельных комплексов за три миллиарда.

Илья Дудковский отметил, что в России зарегистрировано 6,59 миллионов малых и средних предприятий, при этом только в 2024 году зарегистрировано свыше 1 миллиона юрлиц и ИП. Очень часто малый и средний бизнес для владельцев — это работа по 12 часов в день, недосып, усталость и выгорание.

«Мы помогаем решать проблему нехватки времени и ускорить процесс поиска поставщика и закупки всего необходимого для бизнеса за счет технологичности и масштаба, а также специальных сервисов, таких как „Запрос коммерческих предложений“ и „Каталог поставщиков“», — говорит Дудковский.

Он добавил, что похожих сервисов довольно много, но решать задачи комплексно помогают далеко не все. «Авито Бизнес 360» уже сейчас стал удобной платформой для малого и среднего бизнеса, и его возможности постоянно расширяются. Сервис помогает предпринимателям в России не просто начать свое дело, а развивать и расширять его не затрачивая много времени и ресурсов на решение текущих задач.