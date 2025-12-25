Отечественный мессенджер MAX выделяется удобной системой управления рабочими и личными чатами. Об этом РИАМО сообщил РИАМО IT-эксперт.

Организация переписок с помощью тематических каналов, ярлыков и архивов делает рабочее пространство структурированным, снижает информационный шум и помогает быстро находить необходимые сообщения или файлы.

Кроме того, возможность гибко настраивать группы под разные задачи повышает эффективность коммуникации, позволяя всегда оставаться на связи с нужными людьми.

«В MAX передача файлов реализована с применением передовых стандартов шифрования, а хранение вложений осуществляется на защищенных серверах с многоуровневой системой доступа. Продуманная поддержка интеграции с облачными сервисами открывает доступ к коллективному редактированию и совместной работе в реальном времени», — сказал эксперт.

Встроенные инструменты поиска сокращают время на разбор переписок и поиск информации. Пользователь может воспользоваться умной фильтрацией не только по тексту, но и по типу файлов, времени и даже по участникам диалога.

