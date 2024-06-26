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Запущенный в 1996 году мессенджер ICQ официально прекратил работу, сообщается на сайте сервиса.

При посещении сайта ICQ указано, что сервис завершил работу. Пользователей призвали переписываться в мессенджерах VK.

Коллеги могут использовать приложение VK WorkSpace, а друзья и близкие — «VK Мессенджер».

В 2022 году в VK приняли решение перезапустить ICQ. На тот момент идея получила поддержку, особенно на фоне ухода из России западных компаний.

ICQ был запущен в 1996 году. Сервис стал первым в истории мессенджером для обмена мгновенными сообщениями. В 2005 году «аськой» пользовались около 500 млн человек.