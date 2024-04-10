Месячная аудитория Telegram достигла 900 млн пользователей

Также платформа, по его словам, показала положительный рост и в денежном выражении. Текущий год обещает стать прибыльным для Telegram. Согласно статистике DataAI, мессенджер занял шестую строчку в рейтинге популярности в мире.

«Когда мы начали разработку Telegram 12 лет назад, мы верили, что люди по своей природе умны. А умные люди всегда предпочтут свободу и качество Telegram ограничениям и посредственности устаревших приложений. Кажется, мы были правы» Павел Дуров основатель Telegram

На сегодняшний день в России Telegram ежедневно использует 47,7% населения. В шести крупнейших странах СНГ общая аудитория мессенджера превышает 5 млрд пользователей.