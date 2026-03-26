Мерзлякова предложила переводить хулиганов в спецшколы

Идею омбудсмен озвучила в программе «Акцент». По ее мнению, дети, систематически нарушающие порядок, должны учиться отдельно, однако такие учреждения не должны быть закрытыми.

«Ребенок должен уважать любого учителя, даже который ему не нравится. [Ведущий: Как вам предложение: детей, которые нарушают дисциплину, отправлять в специализированные учреждения?]. Если они у нас будут открытого типа, не закрытого – это не должны быть тюрьмы – можно провести первые эксперименты, потому что такие дети у нас есть. Сейчас у нас есть школа для ребятишек хулиганистых, на 40 мест: можно на нее ориентироваться, посмотреть, что из этого получится», — сказала омбудсмен.

Мерзлякова отметила, что многое зависит от среды, в которую попадает подросток.

«Иногда эти мальчишки, которые оказываются в другой среде, они себя чувствуют лучше, из них получаются хорошие ребята. Мы с вами читали, что Победу делали не только отличники. Когда все говорят: «Зачем нам это?» Я бы не стала так говорить, когда мы имеем прецеденты, что приходят в школу с какими-то предметами, которые не для мира и согласия и потом ведут себя также. Я остаюсь сторонником учительства», — сказала Мерзлякова.

