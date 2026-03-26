Меры поддержки многодетных семей в Балашихе: от денежных выплат до жилищных субсидий

Главная цель встречи — подведение итогов реализации народной программы Единой России и формирование предложений для ее обновленного формата. Правительство представило подробный отчет: за последние годы созданы беспрецедентные условия для самореализации молодых людей, обновлена спортивная база, а система образования переориентирована на подготовку кадров для обеспечения технологического суверенитета страны.

Особое внимание на форуме уделили региональному опыту. В Балашихе поддержка молодых семей, многие из которых многодетные — это не просто сухие цифры статистики, а реальные истории людей. Одной из таких семей является семья Анастасии Коломеец. Анастасия — жена участника СВО и мама четверых детей, один из которых имеет особенности здоровья.

«С таким количеством детей непросто все успевать, но благодаря доступности кружков и поддержке со стороны Единой России и администрации города удается дать каждому ребенку возможность развиваться. Место в садике мы получили достаточно быстро — обратились с заявлением в управление образования, и вопрос решился буквально за несколько дней. Старшие дети посещают продленку, а также дополнительные занятия: английский, математику, русский язык. Сын занимается боксом в Ледовом дворце, ходит на робототехнику и конструирование», — поделилась Анастасия Коломеец.

Координатор партпроекта «Женское движение Единой России» Ольга Бортновская отметила, что спектр мер поддержки постоянно расширяется. Помощь многодетным семьям в Балашихе охватывает все сферы жизни: от образования до жилья. За последние 5 лет выплату на обучающихся получили 48 963 человека, с 2025 года при рождении третьего или последующего ребенка введена выплата в размере 300 000 рублей (уже получили 172 человека), с 2024 года введена альтернатива — единовременная выплата 400 000 рублей взамен земельного участка. Ее уже получили 870 семей.

«Народная программа» Единой России в Балашихе работает как единый механизм, где федеральные, региональные и муниципальные меры собираются в комплексную систему заботы о человеке. Для школьников есть меры социальной поддержки в виде права перевода ребенка в другую школу, поближе к дому, это делается во внеочередном порядке. Ученики 5–11 классов получают бесплатное двухразовое горячее питание завтрак и обед. А для ребят 1–6 классов есть возможность бесплатно посещать группы продленного дня: дети под присмотром, с домашним заданием, а мама спокойна. Но и это еще не все. Наши дети имеют право бесплатно заниматься в кружках, секциях и на любых дополнительных занятиях в муниципальных учреждениях образования и культуры. Это значит, что талант и увлечения ребенка могут развиваться без ограничений», — отметила Ольга Бортновская.

Одним из важнейших направлений поддержки многодетных семей также стала программа социальной газификации. Бесплатным подведением газа до границ участка в Балашихе уже воспользовались 22 семьи. В рамках программы «Жилище» 7 семей уже получили существенные субсидии на улучшение жилищных условий.

Форум в Нижнем Новгороде подтвердил: системная работа дает результат. Каждое предложение, озвученное участниками, станет фундаментом для дальнейшего развития страны, где благополучие семьи и возможности для молодежи стоят на первом месте.

В настоящее время продолжается сбор инициатив от граждан для формирования обновленной Народной программы партии. Сбор предложений идет на платформе естьрезультат.рф, где каждый может оставить идею по образованию, здравоохранению, ЖКХ, промышленности, культуре, экологии и другим направлениям.