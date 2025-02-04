Мероприятия в честь дня рождения Чехова прошли в библиотеках Подмосковья

С 28 января по 1 февраля подмосковные библиотеки провели более 40 мероприятий, посвященных 165-летнему юбилею великого русского классика А. П. Чехова. В общей сложности на них побывали свыше 1 тысячи гостей, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Библиотеки Подмосковья организовали для своих читателей квесты, выставки, лекции, мастер-классы, творческие встречи и другие мероприятия, приуроченные к юбилею писателя.

В Центральной библиотеке города Чехов состоялась большая культурная программа с викторинами, квестами и виртуальными экскурсиями, презентацией книг и фильма и другими мероприятиями. Там также провели театрализованную литературно-музыкальную программу «Вечер Дон Антонио Чехонте» с гастрономическим проектом «От Чеховского Палыча», где гости совершили кулинарное путешествие с автором и узнали рецепты блюд от мастера русской литературы. А в городской библиотеке № 1 м. о. Чехов прошла неделя чтения произведений писателя «Перечитайте Чехова». В Детской библиотеке м. о. Чехов провели XVII Всероссийские Чеховские чтения для детей и молодежи из цикла «Люди подвига» «Подвижники нужны, как солнце», приуроченные к юбилею. Юные гости познакомились с произведениями «Вишневый сад», «Чайка» и другими. Книжная выставка «Страницы русской литературы» открыла для читателей интересные факты из жизни писателя и историю появления его рассказов и пьес.

Истринская центральная библиотека имени А. П. Чехова провела ежегодную акцию «Читаем Чехова», литературную программу для школьников «НеСкучный Антон Чехов» и встречу «Вокруг Чехова», которая прошла в молодежном литературном клубе «Книги, кофе, разговоры». Кроме того, во всех библиотеках муниципалитета состоялись лекции, мастер-классы, творческие встречи, посвященные творчеству писателя.

29 января, в день рождения А. П. Чехова, в Центральной городской библиотеке г. о. Серпухов, носящей его имя, традиционно собрались почитатели творчества классика. Такие встречи проводятся каждый год, ведь Антон Павлович Чехов — Культурный код Серпухова. В рамках празднования 165-летнего юбилея прошла эрудит-викторина по произведениям А. П. Чехова и открылась выставка картин художника В. И. Галатенко-Яковлева «Мелихово. Взгляд художника».

В Центральной библиотеке г. Видное для читателей состоялся квиз «Нескучный Чехов», который позволил проверить и закрепить знания о жизни и творчестве русского писателя.

Центральная детская библиотека «Буратино» г. о. Электросталь организовала литературный вечер «Читаем Чехова», посвященный 165–летию со дня рождения писателя, на котором актеры театральной мастерской «Начало» инсценировали рассказы А. П. Чехова.

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