Мероприятие в рамках проекта «Крепкая семья» прошло в Мытищах

В рамках партийного проекта «Крепкая семья» в библиотеке имени Д. Кедрина для первоклассников школы «Логос» в Мытищах прошло удивительное мероприятие, посвященное наступающему Новому году, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Дети весело провели время, погружаясь в чарующий мир любимой детской сказки Андрея Усачева «Школа снеговиков». Герои сказки ожили на мероприятии, и дети смогли не только слушать истории, но и активно участвовать в играх и конкурсах, связанных с сюжетом.

Каждое активное участие детишек в конкурсах стало для них маленькой победой, а аниматоры, одетые в костюмы сказочных персонажей, помогали им чувствовать себя настоящими героями. В процессе игры дети развивали свои творческие способности, учились работать в команде и поддерживать друг друга.

«Такое мероприятие стало отличной возможностью для малышей пообщаться друг с другом, развить свои творческие способности и погрузиться в атмосферу новогоднего волшебства. Праздничное настроение было обеспечено веселыми играми и подарками от сказочных персонажей», — сказала местный координатор проекта Анастасия Мартынова.

Организаторы мероприятия сделали все возможное, чтобы первые классы запомнили этот день как один из самых ярких моментов начала зимних праздников.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.