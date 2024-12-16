Мероприятие в честь Международного дня чая прошло в мытищинских парках

В парках городского округа Мытищи прошли мероприятия к Международному дню чая. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Посетители смогли бесплатно согреться чаем, поучаствовать в викторине и яркой анимационной программе в парке Ветеранов и в парке «Яуза».

А в Парке Мира гости стали участниками интерактивной программы для детей, спели вместе с замечательным баритоном Петром Кислициным известные зимние песни, продегустировали чаи народов России: узбекский, татарский, калмыцкий и наш традиционный чай из дровяных самоваров.

Особенно популярным в этот день оказался калмыцкий чай. Он был приготовлен с добавлением молока и сливочного масла, благодаря чему всем еще надолго хватило энергии водить хороводы вокруг елки в концертной программе «После чая не скучаем» с одним из лучших гармонистов России Петром Кудряшевым.

А юные гости праздника с удовольствием поучаствовали в творческом мастер-классе «Деревянная богородская игрушка» и забрали получившиеся сувениры на память.

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