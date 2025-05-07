Мероприятие, посвященное Дню воинской доблести Подмосковья, прошло в Балашихе

Патриотическое мероприятие «Успех V единстве поколений», посвященное памятной дате — Дню воинской доблести Подмосковья, прошло в школе № 3 в микрорайоне Кучино. В нем участвовали лидер общественного мнения Григорий Чернышов, волонтеры, военные и жители округа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Чем дальше в историю уходит Великая Отечественная война, тем больше сил мы должны прикладывать, чтобы о подвиге поколения победителей знали и помнили. Сегодня мы отдаём дань уважения защитникам Подмосковья, которые в те страшные годы героически сражались, строили оборонительные сооружения, производили военную продукцию, делали всё, чтобы приблизить Победу», — сказал Григорий Чернышов.

О памятной дате присутствующим рассказала учитель истории Кристина Слюсаренко. Она отметила, что почетное звание Московской области «Населенный пункт воинской доблести» носят 44 населенных пункта. Это города, деревни, сёла и поселки, на территории которых проходили самые ожесточенные сражения.

«Низкий поклон нашим дорогим ветеранам за жизнь и будущее, которые вы нам подарили! Спасибо всем за то, что вместе с нами бережете память о героической истории Подмосковья», — сказала Кристина Слюсаренко.

Затем перед присутствующими выступили волонтер округа и участник боевых действий. Они рассказали о важности гуманитарной помощи, преемственности поколений и сохранении культурных ценностей.

Особое внимание на патриотической встрече уделили трудовым династиям. Так, Кристина Слюсаренко — наследник педагогической династии, чьи поколения посвятили себя воспитанию молодёжи. Благодаря самоотверженному служению этой семьи многие граждане нашей страны вырастают достойными и образованными людьми.

В завершении мероприятия Григорий Чернышов вручил благодарности и удостоверения сторонников Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Патриотические мероприятия проходят в Балашихе в домах культуры, библиотеках, школах. Они объединяют всех желающих вспомнить историю нашей страны и вместе строить её успешное будущее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время доклада президенту РФ Владимиру Путину сообщил, что порядка 6 тыс. человек примут участие в региональной программе «Герои Подмосковья».

«„Время героев“ — у нас уже первые ребята работают. И мы, как вы и говорили, запускаем региональный проект. Это тоже очень востребовано, порядка 6 тыс. ребят будут принимать участие», — сказал Воробьев.