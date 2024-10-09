Мероприятие «Парки. Осень. Каникулы!» состоится в Сергиевом Посаде

В Парке Победы города Краснозаводска городского округа Сергиев Посад жителей и гостей ждут творческие и развлекательные мероприятия для всей семьи в рамках осеннего мероприятия «Парки. Осень. Каникулы!». Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

9 октября в 12:00 в кафе на территории парка пройдут «Настольные игры наших родителей». Там же 11 октября в 12:00 в рамках творческой мастерской пройдут «Осенние фантазии». А 13 октября состоится фото-квест в парке «Осенние метаморфозы». Начало в 12:00.

Посетить мероприятия в Парке Победы могут все желающие бесплатно, 9, 11 и 13 октября с 12:00.

Парк Победы находится по адресу: Сергиево-Посадский городской округ, г. Краснозаводск, ул. Театральная (напротив сквера у культурно-досугового центра «Радуга»).

Мероприятия проводятся еженедельно в рамках проекта «Осень в парках Подмосковья».

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