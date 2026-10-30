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Мэрия Краснодара продлила работу Сенного рынка до конца 2031 года

Сенной рынок на улице Рашпилевской в Краснодаре продолжит работу как минимум до конца 2031 года. Администрация города подписала постановление о продлении срока, сообщает kubanpress.ru .

Вместо ежегодного продления мэрия разрешила рынку работать на пять лет. Это позволяет планировать реконструкцию и дает арендаторам возможность вкладываться в обновление торговых точек.

Капитальный ремонт начался в октябре 2025 года. Проект предусматривает обновление крыши, фасада, витражей и полную замену внутренних коммуникаций. Стеклянный купол сохранят и отреставрируют.

На прилегающей территории планируют высадить деревья, создать зону отдыха и обустроить парковку. Внутри пересмотрят расположение торговых павильонов, чтобы покупателям было удобнее перемещаться между рядами.

Во время ремонта рынок продолжает торговлю, хотя часть павильонов закрыта, а доступ для покупателей затруднен. По итогам 2025 года ООО «Сенной рынок» задекларировало более 194 млн рублей чистой прибыли.

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