Мэр Симферополя предложил благоустроить городские леса без вырубки деревьев

О планах по развитию городской инфраструктуры Михаил Афанасьев рассказал «Крымской газете». Он также сообщил о проектировании яхт-клуба у Нижнего пруда и намерении открыть отделение парусного спорта в муниципальной школе. У пруда уже появились плавающие фонтаны и освещение.

«Становится больше цветов, людям нравится. Мечтаю, чтобы Симферополь стал городом-садом. Чтобы было чисто, красиво, комфортно. Хочу благоустроить городские леса в экостиле: дорожки, места отдыха, освещение, без вырубки деревьев. Чтобы люди гуляли в зеленых зонах и могли сказать: „У нас самый красивый город в Крыму“. И чтобы это была правда», — сказал Афанасьев.

В Детском парке, открытом в 1958 году, при реконструкции сохранили исторические объекты, в том числе забор вдоль улицы Шмидта. Одновременно с благоустройством заменили все инженерные сети по другим контрактам. Для молодежи создали веревочный и скейт-парки, установили малые архитектурные формы и сцену.

В городе также возрождают традицию выращивания роз: на проспекте Победы и других площадках высадили тысячи кустов. В 1980-е годы в Симферополе работал эфиромасличный совхоз-завод, а розы были символом столицы Крыма.

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