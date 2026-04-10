Мэр Самары объяснил, зачем необходима регистрация на субботники

Глава Самары Иван Носков пояснил, что регистрация на общегородские субботники 18 и 25 апреля 2026 года нужна для расчета количества инвентаря и мешков для мусора, сообщает АиФ в Самаре .

Общегородские субботники в Самаре пройдут 18 и 25 апреля. В 2026 году для участников ввели обязательную регистрацию через портал Госуслуг.

Глава города Иван Носков подчеркнул, что речь не идет о принуждении или попытке дисциплинировать горожан.

«Она нужна только для того, чтобы понимать количество участников на каждой локации и соответственно рассчитать — сколько нужно инвентаря и мешков для мусора», — объяснил мэр.

По его словам, генеральная уборка в городе продолжается весь апрель, работы стартовали еще в марте. В них участвуют коммунальные службы, жители, предприятия и учреждения.

Глава города отметил, что большинство предпринимателей поддерживают наведение порядка, однако есть и те, кто игнорирует требования.

«Я бы жителям предложил против таких мест голосовать рублем. Чтобы предприниматель прочувствовал, что уборка территории тоже повышает капитализацию», — считает Иван Носков.

