Мер поддержки для неполных семей катастрофически не хватает в России

«Что касается мер поддержки, то хорошо, что они есть, но этого катастрофически мало. К тому же помощь сильно варьируется от региона к региону. Скажем, бесплатное питание для малышей (смеси, баночки с пюре, молочка) доступно москвичам, а жители юга России о таком часто даже не слышали», – сказала Иванова.

Она добавила, что баночка мясного пюре в настоящее время стоит около 100 руб. В условиях инфляции неполным семьям нужна гораздо более активная и адресная поддержка.

«Институт брака сегодня разрушают как экономические, так и психологические факторы. И в будущем ситуация, скорее всего, будет только усугубляться. Люди перестают остро нуждаться друг в друге. Вместо живого диалога за ужином – молчаливое зависание в телефонах; эмоциональная связь уходит. Мировая статистика фиксирует даже падение интереса к сексу», – отметила эксперт.

Иванова резюмировала, что дальше могут быть только послушные роботы-партнеры, готовые поддакивать любому мнению, и одинокие люди, окруженные гаджетами.

