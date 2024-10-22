Мэр Киева пожаловался на беспредел силовиков
Кличко: силовики в Киеве парализовали работу коммунальных служб
Повышенная активность правоохранителей парализовала работу муниципалитета и коммунальных служб Киева, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Действия силовиков заставляют людей бросать работу, выполнять свои функции некачественно, сотрудники деморализованы.
«Часто это специалисты, которых некем заменить для предоставления необходимых жильцам услуг», — сообщает RT со ссылкой на украинское издание «СТРАНА.ua».
Ранее сообщалось, что в Харькове мужчинам приходится бросать работу из-за страха быть насильно призванным в ВСУ.