Мэр Киева пожаловался на беспредел силовиков

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Действия силовиков заставляют людей бросать работу, выполнять свои функции некачественно, сотрудники деморализованы.

«Часто это специалисты, которых некем заменить для предоставления необходимых жильцам услуг», — сообщает RT со ссылкой на украинское издание «СТРАНА.ua».

Ранее сообщалось, что в Харькове мужчинам приходится бросать работу из-за страха быть насильно призванным в ВСУ.