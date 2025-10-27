Мэр Казани указал на безответственное отношение жителей к канализации

Жители Казани не умеют пользоваться канализацией, в частности унитазами, так как спускают в них «что ни попадя». Такое заявление сделал мэр города Ильсур Метшин, пишет РИА Новости .

«В прямом смысле в унитаз спускают, что ни попадя. Научились пользоваться смартфоном, советуются с искусственным интеллектом, а с унитазом, к сожалению, проблема», — сказал Метшин на совещании в мэрии.

Мэр Казани считает, что «Водоканалу» следует вести разъяснительные работы с горожанами, как правильно пользоваться сетями и как заботиться о городской инфраструктуре. Метшин уверен, что специалисты должны вести такую работу систематически.

Небрежное отношение горожан создает колоссальное давление на инфраструктуру, подчеркнул Метшин.

В 2025 году в Казани зарегистрировано свыше 1 тысячи инцидентов на инженерных коммуникациях, ликвидировано около 13 тысяч засоров, и ежедневно возникает около 50 засоров.

