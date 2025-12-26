Мэр Якутска демонстративно вылил в раковину алкоголь, который ему подарили

В своем Telegram-канале мэр Якутска Евгений Григорьев опубликовал видео, где избавляется от подаренного ему алкоголя, выливая его в раковину. Он предложил альтернативные варианты подарков: книги, абонементы в спортзал или билеты в театр, сообщает «Царьград» .

В своем видеообращении Григорьев подчеркнул, что не пьет и призывает всех избегать алкоголя, активно борется с распивочными и стремится предотвратить злоупотребление алкоголем среди населения.

«Но, к моему удивлению, даже мне иногда на важные события люди, желая выразить доброжелательность, уважение или дружбу, преподносят алкоголь в качестве подарка», — заявил мэр.

Глава города призвал задуматься над тем, что близким людям, например, детям или родителям, вряд ли кто-то вручит спиртное в качестве подарка. Он выразил признательность и уважение ко всем, кто его окружает, после чего вылил содержимое бутылок в раковину. Мэр объяснил, что не может передарить алкоголь, так как это противоречит его убеждениям.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.