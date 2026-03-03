Мэр из ХМАО написал заявление в полицию на местного пенсионера

Глава Октябрьского района ХМАО Сергей Заплатин написал заявление в полицию на местного пенсионера. Пожилой мужчина в социальных сетях пожаловался на коммунальные проблемы в поселке Октябрьское, после чего чиновник обвинил его в клевете, сообщает URA.RU .

В полиции подтвердили, что заявление действительно было написано, однако в возбуждении уголовного дела Заплатину отказали. Глава муниципалитета столкнулся с возмущением местных жителей.

«Они заявили, что налицо признаки репрессий „на всех, кто высказал свое мнение, подтвержденное фактами, чтобы все закрыли рот“» — сообщил источник издания.

Жители района много раз жаловались на работу мэра и его администрации. Это подтверждают десятки сообщений в Telegram-канале губернатора Югры Руслана Кухарука. Этой зимой люди вовсе остались без воды. Был организован подвоз, после чего жители отправили губернатору фото мутной жижи в тазике, которую им привезли.

